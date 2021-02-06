Москва, , 18:20 — REGNUM Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества пилотов, погибших в результате авиакатастрофы 15 ноября 2017 года в Хабаровском крае. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

Пилот-инструктор Игорь Шумаков и пилот Александр Зуев награждены орденами Мужества за отвагу и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, говорится в указе.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября 2017 года при заходе на посадку в аэропорту села Нелькан Аяно-Майского района потерпел крушение самолёт Л-410 «Хабаровских авиалиний».

Погибли шесть человек, выжить удалось только трёхлетней девочке — её своим телом прикрыла учительница местной школы Ольга Лапонникова. Ранее президент России Владимир Путин посмертно наградил учительницу медалью «За спасение погибавших».

В ходе расследования авиапроисшествия было установлено, что вины пилотов в случившемся нет. Напротив, они, как выяснила комиссия, сделали всё возможное, чтобы хоть как-то выправить непредсказуемую ситуацию. Но им не хватило времени.

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