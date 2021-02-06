Курган, , 18:00 — REGNUM В Курганской области за сутки лабораторно подтверждены 92 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 33 зарегистрированы в Кургане, сообщает 6 февраля региональный оперативный штаб.

Коронавирус. Курганская область Vk.com/covid19_kurgan

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Днём ранее суточный прирост заражений составил в Зауралье 94 случая.

Всего с начала пандемии в регионе, по данным штаба, на 6 февраля выявлено 15 892 случая заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе вылечились 13 930 человек, скончались 223 пациента с COVID-19.