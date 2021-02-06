Тамбов, , 17:31 — REGNUM В Тамбовской области 6 февраля подтверждено 142 новых случая заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба. Столько же было выявлено за предыдущие сутки.

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Всего в области зарегистрированы 23 тыс. 420 носителей вируса. После выздоровления были выписаны 21 тыс. 445 пациентов, в том числе 152 человека — за последние сутки.

За весь период скончались 286 человек. Три новых летальных случая зарегистрировано за последние сутки.