Владимир, , 17:20 — REGNUM Во Владимирской области 6 февраля подтверждено 151 новый случай заражения коронавирусом — на два больше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация набирает обороты – все новости»

Всего в области были зарегистрированы 24 тыс. 390 носителей вируса. После выздоровления были выписаны 21 тыс. 562 пациента, в том числе 156 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 714 человек. Пять новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.