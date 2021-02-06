Вашингтон, , 17:06 — REGNUM Вакцина от COVID-19 «Спутник V», которая была создана в институте имени Гамалеи, возможно, стала одним из крупнейших научных прорывов Российской Федерация со времен СССР. Об этом сообщило в субботу, 6 февраля, агентство Bloomberg.

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То, что российский препарат не уступает американским и европейским аналогам и значительно превосходит вакцины производства КНР, стало понятно после публикации в медицинском журнале Lancet третей фазы клинических исследований, отмечается в материале агентства.

По данным Bloomberg, вакцину «Спутник V» уже одобрили для использования не менее 19 государств. Кроме того, многие государства, желая заказать российский препарат, уже «выстроились в очередь».

Напомним, ранее авторитетный международный медицинский журнал The Lancet опубликовал результаты испытаний, согласно которым, вакцина «Спутник V» в ходе третьей фазы исследований показала эффективность 91,6%.

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