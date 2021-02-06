Москва, , 17:03 — REGNUM В Москве практически всю следующую неделю будет преобладать северный ветер и будет продолжаться адвекция холодного воздуха. Об этом сообщила главный специалист Метеобюро столицы Татьяна Позднякова.

Холод Цитата из к/ф «Нечто». Реж. Джон Карпентер. 1982. США

«Мы ожидаем, что в начале следующей недели температура воздуха в Москве будет около — 25 градусов, по области температура может понижаться до — 30 градусов», — цитирует её RT.

Это минимальная температура. Что касается максимальной, она будет в пределах −15…−20 градусов. Среднесуточная температура начиная с понедельника (8 февраля) будет ниже климатической нормы градусов на 7—8, а в отдельные дни даже на 10—11 градусов ниже нормы, добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее синоптики предупредили о сильных морозах в Московском регионе в связи с приближением скандинавского циклона. Согласно прогнозу, на пике похолодания в середине предстоящей недели температура воздуха в ночные часы местами может опуститься до — 30° С.

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