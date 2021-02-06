Екатеринбург, , 16:57 — REGNUM В Свердловской области за 5 февраля подтвердили смерть от COVID-19 ещё 13 человек. Об этом сообщает оперштаб.

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С начала пандемии от этого заболевания скончались уже 2121 человек. Состояние 331 пациента оценивается как тяжёлое. 148 подключены к аппаратам ИВЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, на Среднем Урале выявили уже 72 474 носителя коронавируса. Из них выздоровели 65 197.