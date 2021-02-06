Липецк, , 16:37 — REGNUM В Липецкой области 6 февраля подтверждено 143 новых случая заражения коронавирусом — на два меньше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация набирает обороты – все новости»

Всего на территории региона было выявлено 21 тыс. 805 положительных тестов.

За весь период наблюдения 17 тыс. 916 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 178 — за последние сутки. 383 человека скончались. Новых летальных случаев не подтверждено за последние сутки.