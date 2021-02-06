Курск, , 16:34 — REGNUM В Курской области 6 февраля зарегистрирован 171 новый случай заражения коронавирусной инфекцией — на шесть меньше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в регионе выявлено 27 тыс. 322 положительных теста.

Выписаны после выздоровления были 24 тыс. 49 пациентов, в том числе 186 — за последние сутки. Скончались 390 человек. Один новый летальный случай подтвержден за последние сутки.