Воронеж, , 16:30 — REGNUM В Воронежской области 6 февраля подтверждено 369 новых случаев заражения коронавирусом — на один больше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего на территории региона было выявлено 60 тыс. 440 положительных тестов.

За весь период наблюдения 54 тыс. 384 человека были выписаны после курса лечения, в том числе 377 — за последние сутки.

1636 человек скончались. 14 новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.