Москва, , 16:18 — REGNUM В воздушных гаванях Москвы отменено и задержано более 20 авиарейсов. Об этом в субботу, 6 февраля, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Так, по состоянию на 16:15 мск в аэропорту «Домодедово» задержано шесть рейсов, еще три отменено; в аэропорту «Внуково» задержано шесть авиарейсов, еще один отменен; в аэропорту «Шереметьево» задержано пять рейсов.

В столичных воздушных гаванях не сообщаются причины задержки и отмены авиарейсов.

Как передавало ИА REGNUM, 5 февраля пресс-служба столичного управления МЧС России сообщило, что на предстоящей неделе в Москве ожидаются аномальные морозы.