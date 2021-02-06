Улан-Удэ, , 16:39 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявили 132 новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев заражения достигло 31 395. Об этом 6 февраля сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба.

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На столицу Бурятии Улан-Удэ приходится 16 671 случай заражения (54% от общего числа по региону).

За сутки в Бурятии скончались три пациента с COVID-19 (всего умерли 679 человек с тяжёлой сопутствующей патологией). Проходят лечение в стационарах республики 950 больных. На амбулаторном лечении находятся 878 человек, наблюдается 523 человека. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 28 888 (+155) человек.

В реанимации остаются 78 пациентов в тяжёлом состоянии (51 — старше 65 лет). В том числе 30 — подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (18 — старше 65 лет). Занятость коечного фонда составляет 62% — из 1532 перепрофилированных коек занято 950.

Напомним, что по данным за предшествующие сутки, в реанимации находились 84 пациента, в том числе 34 — на ИВЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом за весь период пандемии достигло 31 263.

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