Екатеринбург, , 16:04 — REGNUM В Свердловской области за 5 февраля зарегистрировали 323 случая заражения коронавирусом. Эти данные сообщает оперштаб.

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В Екатеринбурге выявили ещё 129 заразившихся. Также они обнаружены в Байкаловском районе, Верхнем Тагиле, Дегтярске, Ивделе, Каменске-Уральском, Каменском районе и многих других муниципалитетах.

С начала пандемии в регионе выявлено уже 72 474 заразившихся. Выздоровевшими считаются 65 197 пациентов.