Загреб, , 16:21 — REGNUM В Хорватии за последние 24 часа выявили 424 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, 22 человек скончались от COVID-19. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index 6 февраля.

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Журналисты отмечают, что к аппаратам-ИВЛ в стране подключены 106 пациентов.

Согласно новым официальным данным, всего в Хорватии с начала пандемии выявили 235 126 случаев заражения коронавирусом, а общее число скончавшихся от COVID-19 составляет 5144.

Напомним, 5 февраля в Хорватии выявили 549 случаев заражения коронавирусной инфекцией.