Москва, , 15:51 — REGNUM Прокурор Екатерина Фролова, которая принимает участие в делах, связанных с блогером Алексеем Навальным, получила защиту от государства. Об этом 6 февраля сообщил информированный источник.

«Фролова в настоящее время находится под защитой. В частности, ей предоставлена личная охрана», — приводит его слова «Интерфакс».

При этом он не стал уточнять, из-за чего по отношению ко Фроловой были приняты такие серьезные меры защиты.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко потребовал в ходе заседания в Бабушкинском суде Москвы публичных извинений от блогера Алексея Навального за клевету в свой адрес.