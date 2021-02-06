Киев, , 15:50 — REGNUM Военнослужащих украинской армии начнут вакцинировать от коронавирусной инфекции в конце февраля месяца. Об этом 6 февраля в интервью АрміяInform заявил временно исполняющий обязанности командующего медицинских сил ВСУ полковник медицинской службы Сергей Халик.

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По словам главы медицинских сил ВСУ, на первом этапе вакцинации будут привиты военнослужащие, принимающие участие в гражданской воне в Донбассе, а также те, кто в скором времени планируют ротацию. Также на первом этапе будут привиты военнослужащие, участвующие в международных операциях и медицинский персонал.

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Вакцинация будет проводиться добровольно и осуществляться специальными бригадами по вакцинации, прошедшими соответствующую сертификацию.

Отметим, по последним данным пресс-службы командования медицинских сил ВСУ в украинской армии за сутки выявили 51 новый случай заражения коронавиурсной инфекцией. С начала пандемии выздоровели 15 083 инфицированных, скончались 43 человека.

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