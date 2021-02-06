Ханты-Мансийск, , 15:01 — REGNUM В Югре за сутки обнаружили 168 заражений коронавирусом. Об этом 6 февраля сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 154 случая.

Новые очаги заражения в регионе на 6 февраля: Сургут — 33 случая; Нижневартовск — 24; Югорск — 12; Советский район — 11; Мегион и Нягань — по 10.

С начала пандемии на 6 февраля в Югре зафиксирован 48 629 случай заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 45 794 человек, скончался 683 пациента с COVID-19 (на два человека больше, чем днём ранее).

Коэффициент распространения инфекции в регионе на 6 февраля — 0,87.