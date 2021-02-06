Москва, , 14:54 — REGNUM До конца июня 2021 года все граждане России, которые хотят сделать прививку от коронавируса SARS-CoV-2, смогут вакцинироваться. Об этом сегодня, 6 февраля, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

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Напомним, что именно РФПИ финансировал разработку первой в мире вакцины против коронавируса, которая получила название «Спутник V». Фонд смог заключить выгодные контракты на производство и поставки вакцин в другие страны.

Дмитриев подчеркнул, что сейчас основной акцент делается на вакцинацию граждан России — только небольшой объем вакцины идёт за рубеж. Фонд делает ставку на развертывание площадок по производству вакцины «Спутник V» в других странах, чтобы они сами смогли обеспечить себе вакцинацию.

Также Дмитриев отметил, что Россия окажется единственной страной, которая сможет обеспечить вакцинацию всех желающих до конца июня 2021 года. Даже Евросоюз и США смогут обеспечить вакцинацию всех желающих разве что к сентябрю — октября 2021 года.

«Россия — фактически единственная страна в мире, которая до июня может вакцинировать всех граждан, которые захотят», — сказал Дмитриев.

Он считает, что это «великая привилегия» для граждан России.

Стоит отметить, что власти так и не сообщают точные цифры вакцинированных от коронавируса в России.