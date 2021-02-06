Калуга, 6 февраля 2021, 14:45 — REGNUM В Калужской области за сутки подтверждены два летальных исхода пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 6 февраля корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию областного оперштаба.
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От осложнений, вызванных COVID-19, умерли жители Калуги 1957 и 1962 годов рождения.
Всего с начала пандемии в регионе скончались 228 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.
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