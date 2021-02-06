Калуга, , 14:44 — REGNUM В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 153 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 6 февраля. Днём ранее, 5 февраля, в регионе было зарегистрировано 150 подтверждённых случаев.

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Всего в Калужской области с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 26 тыс. 893 человек, 2047 человек находятся на лечении, 24 тыс. 618 человек выздоровели, 228 человек умерли.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов — в Калуге (440), в Обнинске (190), Боровском (125) и Кировском (106) районах.

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