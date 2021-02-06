Ереван, , 13:56 — REGNUM В Армении за сутки выявили 211 носителей SARS-CoV-2, сообщили 6 февраля в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

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С начала пандемии в стране зарегистрировали 167 937 случаев заражения коронавирусом, 3114 из которых оказались смертельными (за сутки скончались пять человек).

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159 577 инфицированных выздоровели. За сутки по факту выздоровления были выписаны 227 человек.

На текущий момент лечение от коронавируса в Армении получают 4467 инфицированных.

«Всего [с начала пандемии] было проведено 661 749 тестов… Вчера было проведено 2568 тестов», — добавили в минздраве.

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