Ереван, 6 февраля 2021, 13:56 — REGNUM В Армении за сутки выявили 211 носителей SARS-CoV-2, сообщили 6 февраля в пресс-службе министерства здравоохранения республики.
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С начала пандемии в стране зарегистрировали 167 937 случаев заражения коронавирусом, 3114 из которых оказались смертельными (за сутки скончались пять человек).
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159 577 инфицированных выздоровели. За сутки по факту выздоровления были выписаны 227 человек.
На текущий момент лечение от коронавируса в Армении получают 4467 инфицированных.
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