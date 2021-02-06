Челябинск, , 13:39 — REGNUM В Челябинской области за 5 февраля выявили 271 заразившегося коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

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С начала пандемии в регионе обнаружили уже 46 859 вирусоносителей. За сутки были выписаны 624 гражданина, а за весь период пандемии выздоровели 36 499.

Больных COVID-19 насчитывается 8531. За сутки скончались 16 пациентов с коронавирусом, из них десять от COVID-19.