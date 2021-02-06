Волгоград, , 12:01 — REGNUM Ещё 235 носителей коронавируса выявлены в Волгоградской области 6 февраля, что на два больше, чем сутками ранее. Зарегистрировано семь летальных исходов, сообщили ИА REGNUM в федеральном оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация набирает обороты – все новости»

С начала пандемии в Волгоградской области подтверждено 44 тыс. 745 случаев заражения коронавирусом. Справились с болезнью и выздоровели 42 тыс. 739 человек, в том числе 232 пациента выписаны за истекшие сутки.

От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались ещё семь человек, в целом зарегистрировано 643 летальных исхода.