Белгород, , 12:00 — REGNUM В Белгородской области 6 февраля подтверждено 165 случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Это на пять меньше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после выздоровления 206 пациентов, зарегистрировано пять летальных исходов.

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В стационары госпитализированы 1019 человек, из них в тяжёлом состоянии на ИВЛ — 41 пациент. С начала пандемии в Белгородской области выявлены 28 тыс. 460 носителей инфекции, завершил лечение выздоровлением 23 тыс. 991 человек.

От осложнений, вызванных коронавирусом, в регионе скончались 405 пациентов.