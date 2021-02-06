Брянск, , 12:00 — REGNUM 166 новых носителей коронавируса выявлены в Брянской области 6 февраля — на одного больше, чем за предыдущие сутки. Общее количество заражений превысило 30 тысяч, лаборатории провели свыше 420 тысяч исследований, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Всего в Брянской области подтверждено 30 тыс. 92 случая заражения инфекцией. Завершили лечение выздоровлением 28 тыс. 742 человека, в том числе 134 пациента выписаны за минувшие сутки.

В лабораториях региона проверили 2229 тестов, общее количество исследований достигло 428 тыс. 39.