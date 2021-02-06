Рязань, , 11:59 — REGNUM В Рязанской области 6 февраля подтверждено 105 случаев заражения коронавирусом, что на пять меньше, чем за предыдущие сутки, сообщили ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе. В лечебных учреждениях находится 443 пациента с COVID-19.

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Всего в Рязанской области подтверждено 22 тыс. 543 случая заражения инфекцией. Показатель заболеваемости в регионе составляет 2016,70 на 100 тыс. населения, что ниже общероссийского (2691,02 на 100 тыс. населения). Выздоровели 20 тыс. 608 человек, из них 107 пациентов выписаны за минувшие сутки. В тяжёлом состоянии в больницах 44 человека, в том числе 18 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

По данным федерального оперативного штаба, зарегистрировано ещё три летальных исхода, всего от осложнений на фоне коронавируса скончались 246 человек.