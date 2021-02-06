Донецк, , 11:27 — REGNUM За сутки в Донецкой Народной Республике подтвердили 187 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, сообщили 6 февраля в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения и надежда на вакцинацию – все новости»

Кроме того, у пяти человек инфекция была выявлена клинико-эпидемиологически.

Читайте также: Кремль подтвердил поставки вакцины от COVID-19 в ДНР и ЛНР

Всего с начала пандемии на территории ДНР было зарегистрировано 21 532 случая заражения коронавирусной инфекцией, 11 244 инфицированных побороли инфекцию, 1847 — скончались.

8441 инфицированный на текущий момент находится на лечении как в стационарах медицинских учреждений, так и в условиях амбулатории.

В минувшие сутки в ДНР было зарегистрировано 64 пациента с диагнозом «пневмония», 42 из них были госпитализированы в медицинские учреждения.

«Всего на лечении 1251 пациент с пневмониями, из них 586 на кислородной поддержке (+12 за сутки)», — добавили в минздраве.

Напомним, в предыдущие сутки в ДНР подтвердили 298 новых случаев заражения коронавирусом.

Читайте также: В ДНР за сутки выявили почти 300 новых носителей коронавируса