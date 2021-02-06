Донецк, 6 февраля 2021, 11:27 — REGNUM За сутки в Донецкой Народной Республике подтвердили 187 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, сообщили 6 февраля в пресс-службе министерства здравоохранения республики.
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Кроме того, у пяти человек инфекция была выявлена клинико-эпидемиологически.
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Всего с начала пандемии на территории ДНР было зарегистрировано 21 532 случая заражения коронавирусной инфекцией, 11 244 инфицированных побороли инфекцию, 1847 — скончались.
8441 инфицированный на текущий момент находится на лечении как в стационарах медицинских учреждений, так и в условиях амбулатории.
В минувшие сутки в ДНР было зарегистрировано 64 пациента с диагнозом «пневмония», 42 из них были госпитализированы в медицинские учреждения.
Напомним, в предыдущие сутки в ДНР подтвердили 298 новых случаев заражения коронавирусом.
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