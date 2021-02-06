Женева, Швейцария, , 09:19 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения констатирует, что темы распространения коронавируса SARS-CoV-2 в мире несколько замедлились. Об этом 5 февраля заявила эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове.

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По ее словам специалисты по всему миру фиксируют некоторое снижение темпов распространения коронавируса SARS-CoV-2. Это происходит благодаря ряду факторов и прежде всего благодаря тем ограничительным мерам, которые вынуждены принимать страны, чтобы сдержать распространение патогена.

Немаловажную роль играет и вакцинация от коронавируса SARS-CoV-2. Число вакцинированных в мире уже превысило число выявленных случаев COVID-19 с начала пандемии по всему миру. Однако в ВОЗ сетуют, что 75% вакцинированных приходится всего на 10 стран.

Мария ван Керкхове подчеркивает, что несмотря на некоторую положительную динамику пока рано расслаблятся — пандемия еще не отступила. Ограничительные меры надо поддерживать. Для многих стран наступил очень важный период.

«Необходимо продолжать придерживаться взятого курса и подходить к вопросу снятия ограничений очень медленно», — сказала она.