Кишинёв, , 09:06 — REGNUM В Молдавии возобновляется работа театрально-концертных учреждений и домов культуры. Соответствующее решение национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья было опубликовано 5 февраля пресс-службой министерства здравоохранения республики.

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При этом заполненность залов учреждений культуры должна составлять 50%, а численность зрителей — не более 250 человек.

Все мероприятия в учреждениях культуры должны проходить с соблюдением всех необходимых профилактических мер: защитные маски, соблюдение социальной дистанции, обработка рук дезинфицирующими средствами.

В свою очередь учреждениям общественного питания с 22:00 до 7:00 разрешена работа навынос. Посетителей в помещениях заведений общественного питания быть не должно. Работа кинотеатров пока возобновляться не будет.