Санрайз, США, , 09:20 — REGNUM Хоккейный клуб «Флорида Пантерз» обыграл команду «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 6 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на льду арены «Би-Би-энд-Ти-центр» в Санрайз и закончилась в пользу хозяев со счетом 2:1.

Голами в составе победителей отличились финский форвард «Флориды» Александр Барков (26-я минута) и Картер Вераге (36-я).

У «Нэшвилла» единственную шайбу записал на свой счет швейцарский защитник клуба Роман Йози (5-я).

Отметим, в следующем матче «Флорида» 7 и 10 февраля проведет матчи с командой «Детройт Ред Уингз», а «Нэшвилл» 9 и 10 февраля сыграет с клубом «Тампа-Бэй Лайтнинг».