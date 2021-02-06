Москва, , 08:37 — REGNUM Избавиться от навязчивых звонков с рекламными предложениями можно с помощью функции блокировки спама, предоставляемой оператором. Об этом сообщил руководитель команды разработки мессенджера Gem4me Ваге Закарян агентству «Прайм».

Эксперт рассказал, что для снижения числа нежелательных рекламных звонков рекомендуется не оставлять свой номер телефона на непроверенных сайтах и не указывать его в различных анкетах. Если ваш номер телефона всё-таки попал в базу мошенников, то избежать большого числа спам-звонков можно несколькими способами.

Во-первых, можно полностью отключить функцию приёма звонков с неизвестных номеров. Эта функция связана с возможными трудностями, поэтому её рекомендуется использовать только в крайнем случае. Вторым способом борьбы является подключение функции определителя номера и блокировки спама, доступной у многих операторов связи.

Также эту функцию можно активировать с помощью самостоятельной установки программы-определителя номера. Эксперт отметил, что рекомендуется использовать только надёжные программы, которые сами не будут собирать ваши данные.

«Что точно не нужно делать — так это общаться с теми, кто звонит вам с рекламным предложением. Однажды потратив несколько минут на ненужный разговор, вы подписываетесь на то, что таких звонков будет с каждым днем всё больше», — подытожил Закарян.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко заявил, что о неисправности аккумулятора смартфона могут свидетельствовать быстрая разрядка батареи, а также её вздутие.

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