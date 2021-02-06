Петропавловск-Камчатский, , 08:13 — REGNUM У берегов Камчатки в связи с волнением, высота которого может достигать девяти метров, объявлено штормовое предупреждение. Об этом 6 февраля сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

По данным Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на которые ссылается МЧС, в Тихом океане штормовое предупреждение сохранится до вечера 7 февраля, в Беринговом море — до утра 8 февраля.

«В Тихом океане, в районе 11 310 (Алеутский муниципальный округ), ожидается опасное волнение высотой 8−9 метров… Утром этого же дня [7 февраля] опасное явление прогнозируется в Беринговом море, в районе 11 290 (Алеутский муниципальный округ), а днём — в районах 11 270 (Карагинский муниципальный район) и 11 280 (Олюторский муниципальный район)», — говорится в сообщении ведомства.

Руководителям судоходных компаний, чьи суда могут находиться в указанных районах, предлагается «принять меры повышенной предосторожности».

Отмечается, что для населённых пунктов, расположенных на побережье, высокие волны угрозы не представляют.

Как сообщало ИА REGNUM, МЧС предупредило жителей Республики Алтай об ухудшении погоды — здесь ожидаются сильный снег, метели, штормовой ветер.

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