Осло, , 08:06 — REGNUM В случае одобрения использования российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на территории Норвегии процедуру закупки этого препарата должны ускорить власти этой скандинавской страны. С таким призывом выступил глава совета графства Тромс и Финнмарк Бьёрн Инге Му, 5 февраля Норвежское телеграфное бюро.

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По его мнению, это поможет опередить другие государства и избежать очереди за указанным препаратом.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 февраля стало известно, что возможность закупки российской вакцины «Спутник V» рассматривают власти Швеции.

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