Кигали, , 07:06 — REGNUM Нижняя и верхняя палаты парламента Руанды провели заседания в формате видеоконференции из-за ограничений в стране, введенных в связи с пандемией коронавирусной инфекции, сообщает Синьхуа.

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Согласно конституции страны, обе палаты парламента должны проводить заседания в специально отведенном здании в столице Кигали, исключая обстоятельства, подтвержденные Верховным судом. Верховный суд 4 февраля подтвердил, что парламент может проводить заседания удаленно, в связи с пандемией COVID-19.

В настоящее время в Руанде запрещены массовые собрания и мероприятия, включая конференции, из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в стране подтвердили 16 186 случаев заражения SARS-CoV-2. Уже выздоровели 11 617 пациентов, еще 213 с болезнью не справились и скончались.