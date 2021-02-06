Челябинск, , 07:03 — REGNUM На федеральных трассах в Челябинской области отмечено снижение количества ДТП. Об этом сообщает управление дорог «Южный Урал».

Всего за 2020 год в регионе было зафиксировано 276 таких аварий. Это на 17,1% меньше, чем в 2019 году.

Количество жертв ДТП уменьшилось на 26,4%. В ФКУ Упрдор «Южный Урал» отмечают, что таких показателей удалось достичь за счёт программы по повышению уровня безопасности дорожного движения. Также в ведомстве подчёркивают, что в карантинном 2020 году интенсивность дорожного движения была такой эе высокой, как в прошлые годы.