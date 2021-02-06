Веллингтон, , 06:16 — REGNUM Минздрав Новой Зеландии изучает новый случай распространения коронавирусной инфекции внутри страны, сообщает пресс-служба ведомства.

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Сообщается, что за прошедшие сутки был выявлен пациент с коронавирусной инфекцией, находившийся на самоизоляции в городе Гамильтон. При этом он недавно вернулся в Новую Зеландию и уже успел пройти двухнедельный карантин. В ходе карантина у него дважды взяли тест на COVID-19, который показал отрицательный результат.

«Мы считаем, что риск для здоровья жителей остается низким», — заявила глава ведомства.

Тем не менее все контакты заболевшего отслеживаются. Также специалисты выясняют, каким штаммом коронавируса SARS-CoV-2 заразился пациент.