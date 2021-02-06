Сеул, , 05:27 — REGNUM В Южной Корее разрешили работу предприятий до 22:00, которые находятся за пределами региона Большой Сеул, заявил премьер-министр страны Чон Се Гюн по итогам совещания в правительстве.

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«Более 70% всех зараженных приходится на Сеул и прилегающие районы, риск заражения очень высок», — объяснил он.

Однако за пределами этого региона разрешили работу ресторанам, фитнесс-клубам на час дольше. По словам премьер-министра республики, власти решили дать возможность предприятиям оказывать услуги обществу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Южной Корее общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 80 тыс. От осложнений COVID-19 в республике умерли 1464 человека.

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