Москва, , 05:17 — REGNUM В субботу, 6 февраля, в Москве будет облачно с прояснениями, местами небольшой снег, гололедица. Температура воздуха — −13… −11 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В ночь на 7 февраля в Москве облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Температура воздуха — −18… −16 °C.

Ветер северо-западный 6−11 м/с. Атмосферное давление 743 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале — −15… −10 °C днём и −21… −16 °C ночью.

В воскресенье, 7 февраля, днём в столице ожидается −12… −10 °C. По области −15… −10 °C. Ночью в регионе ожидается −23… −18 °C. Переменная облачность, преимущественно без осадков.

Как сообщало ИА REGNUM, столичное управление МЧС России предупреждает о приходе в Москву аномальных морозов.

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