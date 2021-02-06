Москва, , 04:56 — REGNUM Специалисты Всероссийского НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России разработали государственный стандарт по информированию населения о чрезвычайных ситуациях. Он утверждён Росстандартом и вступит в силу 1 июня 2021 года.

ГОСТ определяет правила поведения в зоне чрезвычайной ситуации, в частности порядок взаимодействия со средствами массовой информации, передачи информации о параметрах и масштабах ЧС, поражающих факторах, принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения.

В документе говорится, что должностные лица в администрации субъекта России должны организовать информирование населения максимум через час после происшествия и поддерживать его в таком режиме до отмены режима ЧС. ГОСТ также содержит шаблоны информационных сообщений для населения при том или ином виде ЧС или ее угрозы.

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