Сеул, , 04:39 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 393 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

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По его данным, 366 случаев связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные зараженные прибыли в республику из-за границы. Центр отмечает, что уже второй день подряд в Южной Корее выявляют ежесуточно не более 400 пациентов.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Республике Корея достигло 80 524. Также за минувшие сутки в стране скончались еще пять пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Южной Корее от осложнений COVID-19 умерли 1464 человека.