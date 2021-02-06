Мадрид, , 04:29 — REGNUM Первый случай инфицирования разновидностью коронавируса SARS-CoV-2, которая ранее была зарегистрирована в Бразилии, выявили в испанском автономном сообществе Мадрид. Об этом 5 февраля сообщили власти региона на своей странице в Twitter.

Речь идет о пассажире, прибывшем в Испанию 29 января через аэропорт Адольфо Суарес-Мадрид Барахас.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля власти испанской столицы Мадрид отменили проведение городского карнавала из-за распространения коронавирусной инфекции.

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