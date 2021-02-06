Афины , , 03:56 — REGNUM Власти Греции решили продлить карантин из-за сложной эпидемиологической обстановки по коронавирусной инфекции, заявила эксперт греческого минздрава Вана Папивангелу в ходе брифинга.

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«Эпидемиологическая обстановка ухудшилась в масштабах страны. Нам необходимо выйти на плато. Было бы жаль сдаваться сейчас, когда мы начали вакцинацию групп риска», — заявила она.

Отмечается, что ограничения в стране продлеваются до 15 февраля. В течение карантина жителям страны разрешено приобретать товары только по предзаказу. Также на дистанционное обучение переведены школы.

По последним данным, в Греции сейчас числится около 8500 активных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В больницах страны находятся около 1600 пациентов с COVID-19.