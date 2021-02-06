Москва, , 03:36 — REGNUM Прибывающим в Россию из Белоруссии пассажирам железнодорожного транспорта необходимо будет предоставить справку об отсутствии у них заболевания COVID-19, напомнили 6 февраля в пресс-службе Роспотребнадзора.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация набирает обороты – все новости»

Речь идёт о выполнении рекомендаций Евразийской экономической комиссии по профилактике коронавируса, в соответствии с которыми требование распространяется на всех пассажиров поездов в пределах Евразийского экономического союза.

Сейчас в Россию разрешён въезд из Белоруссии по маршрутам Минск — Москва — Минск, Москва — Калининград, Калининград — Санкт-Петербург с остановкой поездов в Минске. Таким образом, действие рекомендаций распространяется на пассажиров, отправляющихся в столицу Белоруссии.

Справка об отсутствии COVID-19 должна быть выдана не позднее чем за три дня до даты пересечения границы, за исключением детей в возрасте до 5 лет (при наличии справки у сопровождающих лиц).

Читайте ранее в этом сюжете: В России назвали условия для въезда граждан из стран ЕАЭС