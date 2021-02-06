Бордо, Франция, , 03:29 — REGNUM В Бордо приговорили к тюремному заключению двух китайцев, которые имели при себе 50 килограмм считающихся деликатесом ангулас — мальков речного угря, включённого в Красную книгу. Об этом 5 февраля сообщает Le Parisien.

На основании закона о запрете торговли живыми ангулас преступники были приговорены к 5 годам тюрьмы с возможностью досрочного освобождения через 3 года.

Речные угри находятся на грани полного исчезновения, экспорт их мальков, рыночная стоимость которых на чёрном рынке составляет около 1000 евро за килограмм, находится под запретом. При этом ангулас высоко ценятся в Азии. Браконьерство распространено на атлантическом побережье Франции, рыб доставляют в Испанию или Португалию, откуда отправляют в Азию. Трафик ангулас оценивается в несколько миллиардов евро.