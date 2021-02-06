Приштина, , 03:51 — REGNUM Программа ЮНИСЕФ (Детского фонда ООН) в Косово 5 февраля опубликовала на своей странице в социальной сети Facebook известие о том, что через организацию COVAX передаст Косово 100 тысяч доз вакцин от коронавируса. Это позволит привить лишь 3% населения края, но никак не 20% — как ожидалось ранее.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, 100 тысяч 800 доз вакцины хватит для вакцинации самых уязвимых категорий населения.

Ранее в COVAX сообщили, что в Косово будут направлены вакцины компании AstraZeneca.

Тем временем помощь в получении вакцины Косово предлагает Сербия, в то время как Албания оказалась неспособна оказать сородичам такую помощь из-за жестких условий поставок компании Pfizer.

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