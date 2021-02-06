Сантьяго, , 02:54 — REGNUM В Чили вакцинацию против коронавирусной инфекции прошли более 450 тысяч человек, сообщил глава минздрава республики Энрике Парис в официальном заявлении.

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По его словам, в стране уже привились 454 155 человек. Из них более 91 тыс. — люди старше 85 лет. Их начали прививать первыми, как лиц из группы риска.

«Надеемся, что этот уровень посещения центров вакцинации сохранится и в ближайшие несколько дней, что поможет достигнуть иммунизации в группах риска», — отметил Парис.

По последним данным, в Чили с начала пандемии выявили 744 019 случаев заражения коронавирусом нового типа. От осложнений COVID-19 в республике скончались 18 808 человек.