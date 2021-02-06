Красноярск, , 02:36 — REGNUM В субботу, 6 февраля, в Красноярске будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, температура воздуха −8… −6 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В 06:20 на Театральной площади было — 14 °C.

Ночью с 6 на 7 февраля ожидается до −8… −5 °C, без осадков.

Скорость юго-западного ветра 2−7 м/с, на порывах 11 м/с. Давление — 739 мм рт. ст.

В воскресенье, 7 февраля, в Красноярске до −1… +2 °C днём и −5… −1 °C ночью, облачно, небольшой кратковременный снег.

В понедельник, 8 февраля, в Красноярске ожидается до −2… −0 °C днём. Ночью — до −7… −3 °C. Облачно с прояснениями, ночью небольшой снег.

Как сообщало ИА REGNUM, в горных районах Красноярского края, Хакасии и Тувы 6−8 февраля лавиноопасно.

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