Брюссель, , 02:31 — REGNUM Некоторые ограничительные меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Бельгии будут отменены с 13 февраля. Об этом заявил бельгийский премьер-министр Александер Де Кроо 5 февраля на пресс-конференции.

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Так, с этого дня в стране смогут возобновить работу парикмахерские и агентства недвижимости. Другие организации, деятельность которых была ограниченна из-за карантина, останутся закрытыми еще как минимум до 1 марта.

Кроме того, до указанной даты сохранится действие комендантского часа и запрета на выезд в другие страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля власти Польши отменили ряд карантинных ограничений, действующих в стране из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.

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