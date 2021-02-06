Варшава, , 02:28 — REGNUM Польское правительство намерено отменить ряд ограничений, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на пресс-конференции.

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В частности, с 12 февраля гостиницам вновь разрешат принимать постояльцев при условии, что они не будут принимать пищу в общих местах. Также в стране откроются кинотеатры, которым разрешили заполнить залы на 50%. Кроме того, в республике отменяется запрет на занятия спортом на свежем воздухе. При этом карантин в Польше пока отменять не планируют.

«Мы видим, что происходит за границей и в Евросоюзе. Возвращаться к нормальной жизни пока преждевременно», — заявил Моравецкий.

Отмечается, что уже более 1,5 жителей Польши прошли вакцинацию против коронавирусной инфекции. Первыми вакцину получили медработники и пожилые граждане.