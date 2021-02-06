Берн, , 02:03 — REGNUM По меньшей мере 63 предполагаемых случая побочных реакций от вакцин против коронавирусной инфекции расследует Швейцарское агентство по контролю за рынком лекарств (Swissmedic). Об этом 5 февраля сообщается на сайте надзорного органа.

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Шесть из них закончились летальным исходом. При этом в Swissmedic отмечают, что связь указанных фактов с влиянием вакцин на пациентов еще предстоит доказать. Самыми распространенными реакциями на подобные препараты были головная боль, лихорадка, а также неприятные ощущения в месте инъекции.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 февраля, по информации властей Швеции, число выявленных в стране смертельных случаев, предположительно вызванных побочными эффектами от вакцины против COVID-19, увеличилось на 55 и достигло 532.

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